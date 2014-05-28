Старый "жигуль" автоборозды по-прежнему не портит

В целом покупатели вторичных машин предпочитают «Жигули». В топ-10 за 2009-2012 гг. не попало ни одной иномарки, модели Lada еще долго будут лидерами вторичного рынка, заявили в агентстве. В «десятке» за прошлый год появились два автомобиля зарубежных брендов - Toyota Corolla и Ford Focus. По популярности они занимают пятую и восьмую строчки соответственно.