zr.media
ГлавноеВсе новости

Старый "жигуль" автоборозды по-прежнему не портит

28 мая 2014, 17:49
Пока автопроизводители жалуются на сложные времена и просят вернуть программу льготного автокредитования, рынок подержанных машин с начала года в стране вырос на 16,4%, подсчитало аналитическое агентство "Автостат". Покупатели экономят и пытаются спасти скромные сбережения.

Пока автопроизводители жалуются на сложные времена и просят вернуть программу льготного автокредитования, рынок подержанных машин с начала года в стране вырос на 16,4%, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Покупатели экономят и пытаются спасти скромные сбережения.

В целом покупатели вторичных машин предпочитают «Жигули». В топ-10 за 2009-2012 гг. не попало ни одной иномарки, модели Lada еще долго будут лидерами вторичного рынка, заявили в агентстве. В «десятке» за прошлый год появились два автомобиля зарубежных брендов - Toyota Corolla и Ford Focus. По популярности они занимают пятую и восьмую строчки соответственно.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Транспорт#В России#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56