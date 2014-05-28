Стать "почетными приморцами" смогут уроженцы других регионов РФ

Стать обладателем статуса «Почетный житель Приморья», который планируется установить краевым законом «О наградах», смогут не только уроженцы нашего субъекта. К третьему, окончательному, чтению документа из него было убрано ограничение по месту рождения для потенциальных почетных жителей.
Первоначальный проект закона «О наградах Приморского края» предусматривал, что звание почетного жителя Приморья может быть присвоено только тем, кто родился в регионе. Однако 27 мая депутаты профильного комитета ЗС ПК, рассматривая законопроект во втором и третьем чтениях, решили внести в него изменения. По мнению членов комитета по региональной политике и законности, ограничение необходимо убрать. Логика такова: человек мог родиться в другом регионе, но всю сознательную жизнь прожить в Приморье, и именно здесь заслужить право называться почетным жителем.
- Мы готовили законопроект, обсуждали его с общественностью, и этот вопрос не раз возникал. Мы ориентировались на тех, кто здесь родился. Но это обсуждаемый вопрос, - не стал возражать присутствующий на заседании вице-губернатор Алексей СУХОВ.
В обновленном виде проект закона о наградах был поддержан комитетом единогласно. Ожидается, что в среду, 28 мая, он будет окончательно принят краевым парламентом. Предполагается, что в регионе будет введено два вида наград – почетные знаки и знаки отличия. Это почетный знак "Почетный житель Приморского края", три степени почетного знака "Родительская доблесть" (для родителей, которые достойно воспитали пятерых и более детей), знак отличия "Морская звезда" (за заслуги в области изучения водных объектов, биоресурсов, внедрения передовых технологий, увеличения продуктивности, разведения и воспроизведения водных биоресурсов, вклад в защиту и сохранение среды обитания водных биологических ресурсов, а также в развитие системы водного транспорта). За большие заслуги в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды учреждается знак отличия "Приморье. За заслуги".
Определять, кто достоин получить награду, согласно законопроекту, будет специальная комиссия при губернаторе, сформированная из представителей власти и общественных организаций. При этом получить одну и ту же награду дважды будет нельзя, а пополнить свою «коллекцию» другим знаком отличия можно будет не ранее чем через 10 лет с момента предыдущего награждения. Кроме того, получить «приморскую» награду нельзя будет посмертно.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.