Стать "почетными приморцами" смогут уроженцы других регионов РФ

В обновленном виде проект закона о наградах был поддержан комитетом единогласно. Ожидается, что в среду, 28 мая, он будет окончательно принят краевым парламентом. Предполагается, что в регионе будет введено два вида наград – почетные знаки и знаки отличия. Это почетный знак "Почетный житель Приморского края", три степени почетного знака "Родительская доблесть" (для родителей, которые достойно воспитали пятерых и более детей), знак отличия "Морская звезда" (за заслуги в области изучения водных объектов, биоресурсов, внедрения передовых технологий, увеличения продуктивности, разведения и воспроизведения водных биоресурсов, вклад в защиту и сохранение среды обитания водных биологических ресурсов, а также в развитие системы водного транспорта). За большие заслуги в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды учреждается знак отличия "Приморье. За заслуги".