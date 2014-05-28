У "Приморскугля" формально сменился собственник

ОАО «Приморскуголь» (входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») объявило о ликвидации ЗАО «Угольная компания Приморья» (Москва), которому принадлежало 84,542% (85,530% обыкновенных) акций «Приморскугля». Соответствующая запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена 22 мая. «Ликвидация ЗАО «Угольная компания Приморья» связана с дальнейшим процессом оптимизации управления предприятиями СУЭК. Акции ОАО «Приморскуголь», принадлежавшие ЗАО «Угольная компания Приморья», перейдут материнской компании СУЭК - SUEK PLC», - сообщал «ЗР» заместитель директора ОАО «СУЭК» по коммуникациям Алексей НАУМЕНКО. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.