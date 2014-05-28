В Приморье начинается строительство нового микрорайона

Строительство первой очереди нового жилого микрорайона «Радужный» начинается в Уссурийске. Оно ведется при поддержке администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте градостроительства, проект будет реализован на 9 земельных участках общей площадью 78,18 гектаров.
По словам директора департамента Олега Ежова, здесь будут построены многоквартирные секционные дома, таунхаусы и коттеджи общей площадью 197 тысяч квадратных метров. В том числе – жилье экономического класса (98 820 квадратных метров). Жильем будет обеспечено не менее 2 тысяч семей.
Проект также предусматривает развитие социальной инфраструктуры микрорайона. Здесь появится школа на 640 учеников, два детских сада на 455 воспитанников, объекты здравоохранения, спортивные и досуговые центры.
Помимо этого на территории микрорайона планируется строительство крупной административно-деловой зоны, бизнес-центра.
Ожидаемая сдача первой очереди – 2015 год. Планируется, что полностью строительство микрорайона будет завершено к 2024 году.
ZRPRESS.RU, Владивосток.