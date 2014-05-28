В Приморье начинается строительство нового микрорайона

По словам директора департамента Олега Ежова, здесь будут построены многоквартирные секционные дома, таунхаусы и коттеджи общей площадью 197 тысяч квадратных метров. В том числе – жилье экономического класса (98 820 квадратных метров). Жильем будет обеспечено не менее 2 тысяч семей.