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В Приморье начинается строительство нового микрорайона

28 мая 2014, 15:50
Проект будет реализован на 9 земельных участках общей площадью 78,18 гектаров.

Строительство первой очереди нового жилого микрорайона «Радужный» начинается в Уссурийске. Оно ведется при поддержке администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте градостроительства, проект будет реализован на 9 земельных участках общей площадью 78,18 гектаров.

По словам директора департамента Олега Ежова, здесь будут построены многоквартирные секционные дома, таунхаусы и коттеджи общей площадью 197 тысяч квадратных метров. В том числе – жилье экономического класса (98 820 квадратных метров). Жильем будет обеспечено не менее 2 тысяч семей.

Проект также предусматривает развитие социальной инфраструктуры микрорайона. Здесь появится школа на 640 учеников, два детских сада на 455 воспитанников, объекты здравоохранения, спортивные и досуговые центры.

Помимо этого на территории микрорайона планируется строительство крупной административно-деловой зоны, бизнес-центра.

Ожидаемая сдача первой очереди – 2015 год. Планируется, что полностью строительство микрорайона будет завершено к 2024 году.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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