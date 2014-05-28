В Приморье учтут лучшие практики субъектов РФ по улучшению инвестклимата

Вопрос повышения инвестиционной привлекательности региона стал темой совещания, которое провел 27 мая первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.
По словам первого вице-губернатора края, инвестиционный климат оценивается инвесторами по 50 ключевым показателям.
При этом было отмечено, что за 16 показателей – 32 процента ответственность несут органы государственной власти, оценка остальных 58 процентов показателей зависит от деятельности муниципальных властей и территориальных представительств федеральных структур, а также специализированных организаций по привлечению инвестиций.
По мнению Александра Костенко, профильным муниципальным, региональным и федеральным структурам необходимо проанализировать ситуацию, которая сложилась и разработать меры по ее улучшению.
«По поручению Губернатора я намерен еженедельно проводить совещания с участием предпринимателей. Мы проанализируем все основные показатели – составляющие инвестиционного климата. Необходимо ориентироваться на лучшие практики субъектов страны и внедрять их в регионе», - отметил Александр Костенко.
Директор департамента экономики Приморья Николай Дубинин отметил, что департамент готов предоставить такие показатели лучших практик, которые необходимо учитывать при разработке дорожных карт по достижению целевых показателей.
Отметим, в крае уже ведется работа по сокращению числа административных процедур. Так, общее количество процедур для ввода здания в эксплуатацию сокращается с 26 до 17.
Также работа по улучшению эффективности работы коснется специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами по принципу «одного окна».
ZRPRESS.RU, Владивосток.