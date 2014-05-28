В Приморье учтут лучшие практики субъектов РФ по улучшению инвестклимата

При этом было отмечено, что за 16 показателей – 32 процента ответственность несут органы государственной власти, оценка остальных 58 процентов показателей зависит от деятельности муниципальных властей и территориальных представительств федеральных структур, а также специализированных организаций по привлечению инвестиций.