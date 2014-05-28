zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье учтут лучшие практики субъектов РФ по улучшению инвестклимата

28 мая 2014, 14:50
Вопрос повышения инвестиционной привлекательности региона стал темой совещания, которое провел 27 мая первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.

Вопрос повышения инвестиционной привлекательности региона стал темой совещания, которое провел 27 мая первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.

По словам первого вице-губернатора края, инвестиционный климат оценивается инвесторами по 50 ключевым показателям.

При этом было отмечено, что за 16 показателей – 32 процента ответственность несут органы государственной власти, оценка остальных 58 процентов показателей зависит от деятельности муниципальных властей и территориальных представительств федеральных структур, а также специализированных организаций по привлечению инвестиций.

По мнению Александра Костенко, профильным муниципальным, региональным и федеральным структурам необходимо проанализировать ситуацию, которая сложилась и разработать меры по ее улучшению.

«По поручению Губернатора я намерен еженедельно проводить совещания с участием предпринимателей. Мы проанализируем все основные показатели – составляющие инвестиционного климата. Необходимо ориентироваться на лучшие практики субъектов страны и внедрять их в регионе», - отметил Александр Костенко.

Директор департамента экономики Приморья Николай Дубинин отметил, что департамент готов предоставить такие показатели лучших практик, которые необходимо учитывать при разработке дорожных карт по достижению целевых показателей.

Отметим, в крае уже ведется работа по сокращению числа административных процедур. Так, общее количество процедур для ввода здания в эксплуатацию сокращается с 26 до 17.

Также работа по улучшению эффективности работы коснется специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами по принципу «одного окна».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Департамент экономики#Звезды шоу-бизнеса#Инвестиции в недвижимость#Цифровая экономика#Нефтегазовый сектор экономики в мире#Газпром. инвестиции#Бизнес-центр "Рябина"#Бизнес#Российский фонд проектных инвестиций#Экономика#Готовый бизнес#Похоронный бизнес#Креативный бизнес#Малый и средний бизнес#Инвестиции в нефть#Ассоциация европейского бизнеса#Малый бизнес#Креативная экономика#Инвестиции#Рост экономики#Сырьевая экономика#Разработка бизнес-плана фирмы#Экономика России#Приморье#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56