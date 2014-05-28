В Приморском крае бизнес в законе

Но это только начало. Настало время перейти от точечного приложения усилий к созданию целостной системы для развития малого и среднего бизнеса (МСБ) – это должно стать приоритетом для законодательных органов всех уровней, считает Виктор БЕЛКИН, директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ, д. э. н., член Экспертного совета при председателе Законодательного Собрания. «И в Приморье, и в России в целом основной удельный вес в МСБ до сих пор дает оптовая и розничная торговля, но во всех развитых странах этот сектор активно работает в сфере техники и высоких технологий, при этом доля МСБ в экономике достигает 60-70%. Очевидно, что действующих программ по развитию МСБ (как на краевом, так и на федеральном уровне) сегодня недостаточно. Нужен системный подход, нужна соответствующая промышленная политика, законодательная база, институциональные и координирующие органы», - заключает эксперт.