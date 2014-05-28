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В России табачную торговлю загонят в каталоги

28 мая 2014, 12:40
Табачные компании лишились почти всех инструментов для продвижения своей продукции: уже сейчас ее запрещено рекламировать, а с 1 июня нельзя будет даже демонстрировать в местах продажи. Это означает, что доли компаний на рынке окажутся замороженными на нынешнем уровне, считают табачники.
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В России

Табачные компании лишились почти всех инструментов для продвижения своей продукции: уже сейчас ее запрещено рекламировать, а с 1 июня нельзя будет даже демонстрировать в местах продажи. Это означает, что доли компаний на рынке окажутся замороженными на нынешнем уровне, считают табачники.

Россия станет десятой страной, в которой будет введен запрет на выкладку сигарет в витринах магазинов. BlindMarket («слепой рынок» - англ.) появится с 1 июня.

Теперь потребителям в местах продаж сигарет будет доступен лишь стандартный каталог с продукцией всех табачных компаний: согласно положениям закона об охране здоровья, названия марок будут напечатаны буквами одинакового шрифта и размера, без использования рисунков и логотипов, в алфавитном порядке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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