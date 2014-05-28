В России табачную торговлю загонят в каталоги

Табачные компании лишились почти всех инструментов для продвижения своей продукции: уже сейчас ее запрещено рекламировать, а с 1 июня нельзя будет даже демонстрировать в местах продажи. Это означает, что доли компаний на рынке окажутся замороженными на нынешнем уровне, считают табачники.

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