В Якутии продана лицензия на Томторское месторождение редкоземельных металлов

Для СП «ТриАрк Майнинг» это второй проект по производству РЗМ. В сентябре прошлого года компания выиграла аукцион на покупку более 82 тыс. тонн монацитового концентрата, хранящегося на складах предприятия «Уралмонацит». Монацитовый концентрат содержит торий, который является альтернативой урана. Комментируя итоги первого аукциона, Александр Несис отметил, что этого достаточно для начала производства РЗМ без лабораторных исследований, что является одним из ключевых этапов в реализации новых проектов.