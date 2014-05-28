Во Владивостоке "День карьеры" помог выпускникам найти работу

Местные отделения ОАО «Сбербанк России» на ярмарке вакансий в ДВФУ массово приглашали к себе на практику и стажировку студентов самых разных профилей подготовки: экономистов, финансистов, специалистов по IT и информационной безопасности, юристов и других. Как отметил сотрудник молодежного офиса «Сбербанка» в кампусе ДВФУ, при устройстве на работу в это отделение приоритетом пользуются именно студенты университета - здесь им предлагают вакансии с плавающим графиком работы, удобным для совмещения с учебой.