Во Владивостоке на Неделе Моды торжествует красота

Сегодня, 28 мая на Владивостокской неделе моды – День Зарубежных Дизайнеров. Зрителей ожидает уникальная коллекция высокой моды от сингапурского «юдашкина» Фредерика ЛИ. Фредерик - Дизайнер года в Индонезии, член Азиатской федерации Кутюрье, директор по костюмам Молодежных Олимпийских игр в Сингапуре 2010, владелец лучшего бутика от кутюр по версии Singapore Taltler. Фредерик – настоящая гордость Сингапура. В коллекции представлены потрясающие платья от-кутюр с использованием пера птицы, рогов животных, декора из кораллов