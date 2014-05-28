Во Владивостоке незаконно строят здание иностранного посольства

Незаконное строительство здания иностранного посольства выявлено во Владивостоке. Стройка идет на улице Ковальчука, 9а. Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, незаконная постройка представляет собой 6-этажное здание. Работы ведутся в отсутствие разрешения на строительство и проектной документации. «Рабочие со стройки на протяжении нескольких лет захламляют мусором Гайдамакский сквер, в котором расположена братская могила моряков Тихоокеанского флота», - отметили в инспекции. Специалисты инспекции подчеркивают: здания по улице Ковальчука, 9а юридически не существует. За нарушение градостроительного законодательства Ленинский районный суд Владивостока признал постройку самовольной. По решению суда, застройщик должен снести объект. По информации, полученной от застройщика, в здании планируется разместить консульский отдел иностранного посольства. «Застройщик не реагирует на предпринимаемые к нему законные меры, не исполняет предписания. Работы здесь ведутся с грубыми нарушениями требований строительных норм и противопожарной безопасности», - подчеркнул вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. Он также отметил, что размещение в незаконно построенном здании работников иностранного посольства опасно для самих дипломатов.