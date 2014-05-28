Во Владивостоке врачи из Сингапура рассказали о медицине мирового уровня

«Конечно же, цель обращений всех пациентов ко мне – белоснежные ровные зубы, но так, чтобы за красотой не терялась их основная функция – пережевывать пищу. До прибытия пациента в Сингапур посредством компаний, занимающихся организацией медицинского тура, я знакомлюсь со снимками пациента, его проблемой, мы составляем некий план лечения. Когда пациент приезжает в Сингапур, я, конечно же, провожу сам осмотр, ранее составленный план может корректироваться. При этом универсальных материалов, подходов к лечению для всех клиентов нет – это подбирается индивидуально для каждого пациента. После того как моя работа завершена, я рекомендую пациенту проходить каждые полгода профилактический осмотр в стране его проживания. Ведь не каждый сможет найти время ради профилактики каждые полгода посещать Сингапур, тем более в России хороший базовый уровень стоматологии, он достаточен для поддержания здоровой полости рта. А сложные операции зубного протезирования, имплантации, установки коронок, мостовидного протезирования и т.д. я стараюсь делать так, чтобы клиент не беспокоился о красоте своей улыбки еще очень долгое время», - рассказал Денис Леонг.