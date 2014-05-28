Во Владивостоке вручены награды победителям VI городского конкурса "Предприниматель года"

Малый и средний бизнес – серьезная сила в экономике Владивостока: в городе зарегистрировано более 37 тысяч субъектов предпринимательства, они дают более 20 процентов налоговых поступлений, здесь занят каждый третий работающий житель города. При этом во Владивостоке сложились конструктивные отношения бизнеса и власти и серьезная система поддержки предпринимательства.