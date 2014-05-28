Во Владивостоке вручены награды победителям VI городского конкурса "Предприниматель года"

Во Владивостоке подведены итоги VI городского конкурса «Предприниматель года». В преддверии Дня российского предпринимательства на торжественном собрании лучшие из лучших малые и средние предприятия получили свои заслуженные награды – дипломы главы города Игоря ПУШКАРЕВА, подарки от администрации и от партнеров конкурса.
В этом году конкурс «Предприниматель года» проводился по пяти номинациям. Среди участников - предприятия, работающие в самых разных областях бизнеса: производство, бытовые услуги, транспорт, IT-технологии, торговля, медицина и другие.
Победителями, занявшими первые места в следующих номинациях, стали:
- «Эффективность и развитие» - ООО «Иван Купала»;
- «Стабильное развитие бизнеса» - ООО «Снежинка»;
- «Социальная ответственность и благотворительность» - ООО «Центр йоги «Анурадха»;
- «Успешный старт» - ООО «Центр недвижимости «АБРИС»;
- «Молодой предприниматель года» - Марина Харитониди, генеральный директор ООО «ТАИС».
Малый и средний бизнес – серьезная сила в экономике Владивостока: в городе зарегистрировано более 37 тысяч субъектов предпринимательства, они дают более 20 процентов налоговых поступлений, здесь занят каждый третий работающий житель города. При этом во Владивостоке сложились конструктивные отношения бизнеса и власти и серьезная система поддержки предпринимательства.
Так, согласно городской программе «Развитие малого и среднего предпринимательства», бизнес во Владивостоке получает финансовую, имущественную и информационную поддержку.
Финансовая – это безвозмездные субсидии, которые выплачиваются субъектам предпринимательства по 13-ти видам поддержки: к примеру, возмещение части процентов по кредитам, расходов, связанных с технологическим присоединением к объектам электроснабжения, с лизингом оборудования, с производством инновационных товаров и другие. Предприниматели могут получить субсидии от 100 до 800 тысяч рублей по определенному виду поддержки.
Во Владивостоке снижены коэффициенты К2, применяемые для расчета единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для субъектов малого и среднего предпринимательства. Применяются пониженные ставки земельного налога для определенных видов экономической деятельности (сельское хозяйство, обрабатывающие производства, рыболовство, добыча полезных ископаемых, гостиничная деятельность, пассажирские перевозки, деятельность в области спорта).
В плане имущественной поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства могут арендовать муниципальные помещения на долгосрочной основе, причем для целого ряда предприятий, работающих в социально значимых сферах, действуют понижающие коэффициенты на ставку арендной платы. Также предприниматели, арендующие муниципальную недвижимость долгие годы, имеют преимущественное право выкупа помещений на льготных условиях.
С 2012 года во Владивостоке работает муниципальный Центр развития предпринимательства, созданный по поручению мэра Игоря Пушкарева. За время своей работы Центр стал по-настоящему эффективной площадкой для встреч предпринимателей с представителями городской власти, для образовательных программ и получения широкого спектра профессиональных консультаций – правовых, финансовых, организационных. Центр развития предпринимательства полезен как для начинающих предпринимателей, так и для опытных бизнесменов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.