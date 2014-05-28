Японцы хотят потеснить ненадежные Visa и MasterСard в России

JCB — крупнейшая в Японии и одна из ведущих платежных систем мира, была основана в 1961 году. В прошлом году источники в ЦБ сообщали, что система проводит переговоры с регулятором о начале своей деятельности в РФ. В настоящее время карты JCB выпускаются в 15 государствах и принимаются в 190 странах.