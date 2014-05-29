Будущее городских порталов в Приморье обсудят участники МедиаСаммита

- Главные вопросы, которые бы нам хотелось поднять – это, конечно, проблема продвижения и монетизации таких порталов, как наш, - рассказала Олеся Капрова. - В небольших городах, и в Приморье, и в России в целом, есть проблема с рекламодателями, поэтому выход портала на самоокупаемость – главный вопрос для нас. В своем докладе мы расскажем об открытии и развитии сайта «Находка-инфо» и отразим вышеупомянутые проблемы.