Будущее городских порталов в Приморье обсудят участники МедиаСаммита

Проблемы и перспективы развития городских порталов Приморья обсудят в рамках круглого стола на Первом Дальневосточном МедиаСаммите, который пройдет во Владивостоке на острове Русский 3-4 июня.
С докладами выступят главный редактор портала «Владмама» Ольга Романова и директор сайта «Находка-инфо» Олеся Капрова. Модератором обсуждения выступит руководитель проектов в Mail.RuGroup Дмитрий Школьников.
Ольга Романова расскажет о том, как городские порталы могут стать источником новостей для СМИ и генератором событий для жителей города. Олеся Капрова в докладе затронет проблемы и перспективы развития подобных сайтов в малых городах Приморья, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного МедиаСаммита.
- Главные вопросы, которые бы нам хотелось поднять – это, конечно, проблема продвижения и монетизации таких порталов, как наш, - рассказала Олеся Капрова. - В небольших городах, и в Приморье, и в России в целом, есть проблема с рекламодателями, поэтому выход портала на самоокупаемость – главный вопрос для нас. В своем докладе мы расскажем об открытии и развитии сайта «Находка-инфо» и отразим вышеупомянутые проблемы.
Как ранее сообщало РИА PrimaMedia,также в рамках МедиаСаммита на площадке "Социальные сети: как найти общий язык с аудиторией друзей" будут обсуждаться вопросы коммуникации соцсетей и брендов, специфика блогосферы региона. На круглом столе "Формируем имидж территорий – от слов к действиям" участники рассмотрят роль масс-медиа, PR и пресс-служб в развитии территориальногобрендинга на Дальнем Востоке.
Напомним, Первый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет во Владивостоке 3-4 июня. На него соберутся представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР – всего в оргкомитет поступило более 625 заявок. В рамках форума пройдут две конференции, 15 круглых столов, прозвучат свыше 50-ти докладов.
Организаторами мероприятия выступают Приморское краевое отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет. Официальные партнеры мероприятия - "РусГидро" и НК "Альянс". Издательская компания "Золотой Рог" выступает партнером Первого Дальневосточного Медиасаммита. ZRPRESS.RU, Владивосток.