Дальний Восток отстал от других регионов по заявленной скорости Интернет-соединения, обогнал по стоимости

Например, если по итогам первых трех месяцев 2013 года абонент в среднем платил за 1 Мбит 30 рублей, то в 1 квартале 2014 года стоимость уменьшилась на 30%, до 21 рубля. Если сравнить текущий показатель с цифрой 2012 года, то можно увидеть, что за 2 года стоимость 1 мегабита в России в целом снизилась более чем в 4 раза. 2 года назад цена доступа со скоростью в 1 мегабит равнялась 94 рублям.