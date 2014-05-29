Инженерная школа ДВФУ презентовала город-остров и корабль-перевертыш из "Параллельных миров"

Студенческие работы, при часто кажущейся фантастичности, опираются на вполне реальные возможности. Например, трудно представить, что на месте гостиницы «Амурский залив» вдруг когда-то возникнут здания, в сравнении с которыми достраивающийся на м. Бурном пятизвездочный «Хаятт» будет выглядеть скромной «золушкой». Но это очень вероятно. Как вероятно и строительство небольших школ на 250 мест, спортивных баз на 100 человек, туристических приютов, стояночных комплексов, гостиниц, жилых микрорайонов и преобразованных общественных пространств. Макеты малоэтажных зданий разного назначения. Все это во множестве стилей и на всякие вкусы. И даже – отдельные города-острова, подводные комплексы или корабль-перевертыш, который, вероятно, мог бы стать прекрасным «геологом» или добытчиком на подводных месторождениях.