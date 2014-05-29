Логотип "Произведено в Приморье" разработают жители края

«Мне нравится идея создания бренда «Произведено в Приморье». Бренд должен быть официально зарегистрирован. Продукты, на которых он будет применяться, должны будут пройти соответствующий контроль. Так мы сможем поддержать и фермерское хозяйство», - подчеркнул глава региона.