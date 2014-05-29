Логотип "Произведено в Приморье" разработают жители края

В Приморском крае продлен прием работ на конкурс по созданию логотипа «Произведено в Приморье». Он появится на продуктах питания местных сельхозтоваропроизводителей.
В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края сообщили, что прием работ продлен до 15 июня 2014 года.
Принять участие в разработке приморского бренда приглашаются все приморцы – профессиональные и самодеятельные дизайнеры и художники, студенты и школьники, члены общественных организаций и объединений, юридические и физические лица, авторы и авторские коллективы.
«Оцениваться будут уникальность, узнаваемость, читаемость, оригинальность логотипа, креативность и простота, соответствие культурным и эстетическим нормам, художественный уровень выполнения работы, возможность нанесения логотипа на ценники и упаковку товаров, а также легкость восприятия», – отметили в департаменте.
Предполагаемый логотип должен быть оформлен в соответствии с требованиями к основным элементам фирменного стиля бренда Приморского края.
Победитель конкурса будет награжден дипломом и ценным призом.
В департаменте сельского хозяйства и продовольствия отмечают, что создание логотипа позволит повысить узнаваемость продовольственной продукции местных производителей, сделает ее популярной среди населения и повысит инвестиционную привлекательность региона.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте департамента.
Напомним, по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского бренд «Произведено в Приморье» включен в стратегию инвестиционного развития сельскохозяйственного производства края.
«Мне нравится идея создания бренда «Произведено в Приморье». Бренд должен быть официально зарегистрирован. Продукты, на которых он будет применяться, должны будут пройти соответствующий контроль. Так мы сможем поддержать и фермерское хозяйство», - подчеркнул глава региона.
ZRPRESS.RU, Владивосток.