На Дальнем Востоке энергетики недосчитаются выручки из-за ранней весны

Как пояснила пресс-служба энергохолдинга, выработка ОАО "ДГК" сократилась на 19,1% из-за снижения на 7,8% потребления электроэнергии на территориях ОЭС (Объединенная энергосистема) Востока в связи с более ранним проходом весны в регион и ростом полезного отпуска Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС на 20% относительно апреля прошлого года.