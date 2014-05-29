На МедиаСаммите во Владивостоке обсудят перспективы брендинга территорий

На круглом столе планируется также в заочном формате представить существующие кейсы и инициативы масс-медиа и PR- и пресс-служб, направленные на продвижение региона. По словам организаторов секции, за последние годы реализованы интересные проекты в области литературы («Путеводитель по Дальнему Востоку», «Глобус Владивостока»), организаций специальных мероприятий (фестиваль V-Rox), строительства объектов инфраструктуры (Primring), которые появились сугубо по инициативе авторов благодаря их любви к региону и желанию делать его лучше и интереснее. На эти проекты можно опираться для разработки дальнейших системных действий по территориальному брендингу.