На МедиаСаммите во Владивостоке обсудят перспективы брендинга территорий

Круглый стол «Формируем имидж территорий – от слов к действиям», посвященный роли масс-медиа, PR и пресс-служб в развитии территориального брендинга на Дальнем Востоке, проведут 3 июня в ДВФУ в рамках Первого Дальневосточного МедиаСаммита. Инициаторами секции выступили PR-агентство FEFER и коммуникационное агентство АГТ-Восток.
Участники круглого стола обсудят актуальные вопросы и варианты взаимодействия масс-медиа, общественных институтов, органов власти по построению бренда территорий. Участники рассмотрят технологии формирования имиджа территорий, потребность органов власти в этом вопросе, активные факторы формирования имиджа территорий, форматы взаимодействия органов власти и общества в контексте брендинговых инициатив и другие вопросы.
Модератором круглого стола выступит председатель совета директоров Коммуникационной Группы АГТ Вячеслав Лащевский. В числе спикеров секции – доктор философских наук, профессор Леонид Бляхер, генеральный директор рекламного агентства «ДВ Регион» Кирилл Потапенко, организатор фестиваля V-Rox Сергей Соловьев и другие.
На круглом столе планируется также в заочном формате представить существующие кейсы и инициативы масс-медиа и PR- и пресс-служб, направленные на продвижение региона. По словам организаторов секции, за последние годы реализованы интересные проекты в области литературы («Путеводитель по Дальнему Востоку», «Глобус Владивостока»), организаций специальных мероприятий (фестиваль V-Rox), строительства объектов инфраструктуры (Primring), которые появились сугубо по инициативе авторов благодаря их любви к региону и желанию делать его лучше и интереснее. На эти проекты можно опираться для разработки дальнейших системных действий по территориальному брендингу.
Напомним, первый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет во Владивостоке 3-4 июня. На него соберутся представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР – всего в оргкомитет поступило более 625 заявок. В рамках форума пройдут две конференции, 15 круглых столов, прозвучат свыше 50-ти докладов.
Организаторами мероприятия выступают Приморское краевое отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет. Официальные партнеры мероприятия - "РусГидро" и НК "Альянс". Издательская компания "Золотой Рог" выступает партнером Первого Дальневосточного Медиасаммита. ZRPRESS.RU, Владивосток.