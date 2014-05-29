Приморский сенатор считает, что существует сговор международных организаций против России

- На общем фоне снижения потребления алкоголя, в группе молодежи от 18 до 20 лет этот показатель, наоборот, растет. В Соединенных Штатах нарушение правил продажи алкоголя влечет серьезное наказание, вплоть до прекращения бизнеса. У нас в стране, к сожалению, шестнадцатилетний пацан может приобрести любой алкоголь, - посетовал Фетисов. Сенатор пообещал продолжить работу по ужесточению ответственности за алкоголизацию молодежи, поскольку такой шаг, по данным ВЦИОМ, поддерживает более 75 % населения РФ.