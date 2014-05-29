Российские власти собираются приравнять поисковик "Яндекс" к СМИ

"Яндекс.Новости", а также другие поисковики и новостные агрегаторы могут обязать регистрироваться в качестве СМИ. Работа над таким законопроектом уже началась в Госдуме.
Является ли "Яндекс" средством массовой информации? Этот вопрос стал актуальным благодаря Владимиру Путину: месяц назад, отвечая на медиафоруме ОНФ на вопрос блогера по этому поводу, президент сказал, что с "Яндексом" "не так все просто": "Сейчас и в правительстве, и в администрации президента рассматривается вопрос, обсуждается и общественностью, что признавать средством массовой информации, что не признавать".
Очевидно, что не считать "Яндекс.Новости" СМИ было бы несправедливо — об этом и говорил президент, объяснил вчера РБК пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли в руководстве страны консенсус по данному вопросу. Такой ресурс — СМИ, и сейчас на экспертном уровне ведется дискуссия, как закрепить это в законодательстве, но она пока не завершена, сказал Песков.
Опрос депутатов Госдумы, который провел РБК, показал, что дискуссия дошла уже до подготовки законопроекта.
"Когда поисковик набрал слишком серьезный размах и дает уже свой комментарий, и в себе синтезирует большое количество новостного контента, здесь уже мы должны вмешаться и четко прописать в законодательстве, что "Яндекс.Новости" реально является СМИ", — объясняет первый зампредседателя комитета по информполитике Вадим Деньгин. По его словам, соответствующий законопроект может появиться в ближайшее время: тема обсуждается на общественных площадках, с министерствами и ведомствами.
Его коллега-депутат подтверждает, что работа ведется; возможно, отмечает он, "Яндекс.Новости" и ресурсы, подобные ему, могут получить статус "гибридных СМИ". У основной массы россиян возникает привычка в первую очередь заходить не на новостные сайты, а на "Яндекс", где четко указано, какие новости последние, — и это определяет сам "Яндекс", рассуждает Деньгин. Фактически являясь СМИ, "Яндекс" не отвечает за публикации, а когда зарегистрируется как СМИ — будет отвечать по закону, заключает Деньгин.
Топ "Яндекс.Новости" формируется не автоматически, новости модерируются и выдаются под определенным углом, уверен третий собеседник РБК в Госдуме. По сути, "Яндекс.Новости" выполняют работу СМИ — делают выжимку из новостей так, чтобы читатель сразу мог ухватить их суть, интерпретируя их, добавляет еще один парламентарий.
Законопроект может быть внесен после того, как депутат от ЛДПР Андрей Луговой получит ответ на свой запрос в Генпрокуратуру по поводу "Яндекса" — является тот СМИ или нет, говорит один из собеседников РБК.
Напомним, запрос был направлен 13 мая, ответ ожидается в течение месяца.
ZRPRESS.RU, Владивосток.