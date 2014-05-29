Российские власти собираются приравнять поисковик "Яндекс" к СМИ

Очевидно, что не считать "Яндекс.Новости" СМИ было бы несправедливо — об этом и говорил президент, объяснил вчера РБК пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли в руководстве страны консенсус по данному вопросу. Такой ресурс — СМИ, и сейчас на экспертном уровне ведется дискуссия, как закрепить это в законодательстве, но она пока не завершена, сказал Песков.