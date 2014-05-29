Во Владивостоке в день рождения Галины Сутовской состоится благотворительный концерт

Все средства собранные во время концерта, будут переданы для лечения участницы ансамбля Плясунья Галины Сутовской. У нее острая форма миелобластного лейкоза (рак крови), требущая пересадки костного мозга. На данный момент Галя проходит лечение в Москве в Федеральном Научно- Клиническом Центре детской онкогематологии им.Дмитрия Рогачева. До 3 июня (когда Гале исполнится 18 лет) лечение осуществляется по квоте - т.е. бесплатно. Но очень скоро понадобятся деньги на оплату лечения, по предварительным расчетам около 5 млн рублей.