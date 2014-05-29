Во Владивостоке в день рождения Галины Сутовской состоится благотворительный концерт

Во Владивостоке 3 июня в Центре Детского Творчества (Океанский пр-т 43 ост. Покровский парк) состоится благотворительный концерт "Лети, лети лепесток..." в поддержку участницы ансамбля танца "Плясунья" Галины Сутовской.
Все средства собранные во время концерта, будут переданы для лечения участницы ансамбля Плясунья Галины Сутовской. У нее острая форма миелобластного лейкоза (рак крови), требущая пересадки костного мозга. На данный момент Галя проходит лечение в Москве в Федеральном Научно- Клиническом Центре детской онкогематологии им.Дмитрия Рогачева. До 3 июня (когда Гале исполнится 18 лет) лечение осуществляется по квоте - т.е. бесплатно. Но очень скоро понадобятся деньги на оплату лечения, по предварительным расчетам около 5 млн рублей.
В программе концерта участвуют: ансамбль танца "Плясунья", театр танца MAUGLI DANCE COMPANY, детская хореографическая Студия Натальи Старковой "Dance Way", театр танца "Фасоль", Хореографическая студия «Восток-Запад», Детская хоровая студия "Камертон", ансамбль баянистов-аккордеонистов «Радуга», ансамбль индийского танца "Дости", образцовый коллектив "Студия классического балета" ШИОД. По вопросам приобретения билетов (300 рублей) просьба обращаться по телефону 290 80 78 (класс ансамбля «Плясунья»). Счет, на который можно перечислить любую сумму:
Основной:
4276 5000 1331 5807 /RUB/ОАО «Сбербанк России» Сутовский Владимир Федорович (папа Гали)
Дополнительные:
Webmoney: R396202461650
Яндекс кошелек: 41001978474040
Qiwi Visa: 4890 4941 9949 0384
Билайн мобильный счет: +7 902 054 09 12
Телефоны:
+79242690260 Светлана Владимировна
(Мама Галины);
+79502979875 Владимир Федорович
(Отец Галины).
Спасибо всем тем, кто не остался равнодушным! Спасибо всем тем, кто помогает, переживает!!! Здоровья Вам и вашим близким!!!
ZRPRESS.RU, Владивосток.