Главный рыбак Приморья пожалел несчастных акул

"Помимо несчастных акул в сеть попались и несколько особей симы - ценной лососёвой породы. Ловля симы разрешена с 15 мая, но только в качестве спортивного рыболовства на удочку. А значит, авторы ролика - браконьеры. Так что вопросы возникают не к акулам, а к рыбакам. Этим эпизодом должны заняться правоохранительные органы", - подчеркнул Александр Передня.