Главный рыбак Приморья пожалел несчастных акул

В Интернете появилось видео о поимке местными рыбаками двух двухметровых акул у побережья поселка Славянка Хасанского района. На кадрах видно, что добычей стали две акулы длиной около двух метров. Они запутались в рыбацких сетях и не смогли выбраться.
Директор департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Александр ПЕРЕДНЯ поспешил успокоить приморцев.
По его словам, рыба относится к виду сельдевых и не представляет никакой опасности для человека. "Сельдевые акулы питаются только рыбой - сельдью и лососями. Сейчас как раз начался подход лососей к побережью юга Приморья, а потому появление здесь сельдевой акулы закономерно", - отметил Александр Передня.
Просмотр видеоролика вызвал у директора департамента вопросы к его авторам.
"Помимо несчастных акул в сеть попались и несколько особей симы - ценной лососёвой породы. Ловля симы разрешена с 15 мая, но только в качестве спортивного рыболовства на удочку. А значит, авторы ролика - браконьеры. Так что вопросы возникают не к акулам, а к рыбакам. Этим эпизодом должны заняться правоохранительные органы", - подчеркнул Александр Передня.
Еще в начале мая глава МЧС Владимир ПУЧКОВ потребовал обеспечить безопасность детей на воде во время детского летнего отдыха в Приморье в связи с возможным появлением у берегов региона акул.
Напомним, что в августе 2011 года в акватории Хасанского района на юге Приморья акулы несколько раз нападали на людей. Больше всех досталось 25-летнему Денису УДОВЕНКО. Защищая свою жену от акулы, он вступил с хищницей в схватку, в которой потерял кисти обеих рук.
Позже рыбаки несколько раз вылавливали акул у побережья края, но в сети попадали не опасные для людей рыбины.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.