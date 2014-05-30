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Главный рыбак Приморья пожалел несчастных акул

30 мая 2014, 12:26
В Интернете появилось видео о поимке местными рыбаками двух двухметровых акул у побережья поселка Славянка Хасанского района.

В Интернете появилось видео о поимке местными рыбаками двух двухметровых акул у побережья поселка Славянка Хасанского района. На кадрах видно, что добычей стали две акулы длиной около двух метров. Они запутались в рыбацких сетях и не смогли выбраться.

Директор департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Александр ПЕРЕДНЯ поспешил успокоить приморцев.

По его словам, рыба относится к виду сельдевых и не представляет никакой опасности для человека. "Сельдевые акулы питаются только рыбой - сельдью и лососями. Сейчас как раз начался подход лососей к побережью юга Приморья, а потому появление здесь сельдевой акулы закономерно", - отметил Александр Передня.

Просмотр видеоролика вызвал у директора департамента вопросы к его авторам.

"Помимо несчастных акул в сеть попались и несколько особей симы - ценной лососёвой породы. Ловля симы разрешена с 15 мая, но только в качестве спортивного рыболовства на удочку. А значит, авторы ролика - браконьеры. Так что вопросы возникают не к акулам, а к рыбакам. Этим эпизодом должны заняться правоохранительные органы", - подчеркнул Александр Передня.

Еще в начале мая глава МЧС Владимир ПУЧКОВ потребовал обеспечить безопасность детей на воде во время детского летнего отдыха в Приморье в связи с возможным появлением у берегов региона акул.

Напомним, что в августе 2011 года в акватории Хасанского района на юге Приморья акулы несколько раз нападали на людей. Больше всех досталось 25-летнему Денису УДОВЕНКО. Защищая свою жену от акулы, он вступил с хищницей в схватку, в которой потерял кисти обеих рук.

Позже рыбаки несколько раз вылавливали акул у побережья края, но в сети попадали не опасные для людей рыбины.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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