Московские кондитеры хотят проглотить "Приморский кондитер"

Отметим, что в мае Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение апелляционного суда о взыскании с ОАО "Примкон" в пользу ОАО "Рот Фронт" и ОАО "МКФ "Красный Октябрь" (наярду с "Бабаевским" входят в холдинг "Объединенные кондитеры") компенсации за товарные знаки в размере более 8,7 млн рублей.