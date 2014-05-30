В Приморье приготовили большой праздник в честь Дня защиты детей

31 мая и 1 июня в "Изумрудной долине" на празднике в честь Дня защиты детей места и впечатлений хватит всем. Для тех, кто еще не был в этом удивительном парке – лучшем месте для семейного отдыха в Приморье, здесь есть что посмотреть. Напомним, ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» (Уссурийский район, с. Утёсное, тел. в Уссурийске: +7(4234) 31-50-70, +7(914) 708-00-01) вошел в число брендовых мест Приморья, предложенных участниками экспертного совета по туризму при администрации края. Он находится на территории Уссурийского городского округа и занимает площадь 50 гектаров. Парк «Изумрудная Долина» не только предоставляет возможность отдохнуть, но, и позволяет проводить обучающие программы для детей и взрослых. На территории проводятся экскурсии, выставки, фотосессии, концерты и красочные фестивали. Недалеко от парка находятся древние исторические памятники: Чжурчженьский (12-13 век н.э.) и Мохэский (3-4 век н.э.), где археологи регулярно проводят раскопки. Парк включает несколько зон. В ландшафтной части парка уже сейчас можно увидеть озеро лотосов, рыбное озеро, птичье озеро. Расширена зона лесных дорожек для пеших и велосипедных прогулок, организованы детские площадки для подвижных игр и зоны для экстремальных видов спорта. В этой же зоне располагается мифологический лес – комплекс фигур героев русских народных сказок и мифов и персонажей древнерусского дохристианского пантеона. В перспективе – создание исторической зоны, где будут располагаться уникальные экспозиции культуры и быта древних народов как Приморья, так и всей России.