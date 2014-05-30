В Сеуле начинает работу Первый российско-корейский форум по сотрудничеству в сфере туризма

От делегации РФ в форуме принимают участие представители Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, министерства культуры Хабаровского края, комитета по физической культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа и другие.