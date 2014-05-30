zr.media
ГлавноеВсе новости

В Сеуле начинает работу Первый российско-корейский форум по сотрудничеству в сфере туризма

30 мая 2014, 12:20
Форум пройдет в рамках Корейской международной туристической выставки (KOTFA)
Сюжет
Туризм

Форум пройдет в рамках Корейской международной туристической выставки (KOTFA)

От делегации РФ в форуме принимают участие представители Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, министерства культуры Хабаровского края, комитета по физической культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа и другие.

В рамках роуд-шоу они расскажут о туристических и инвестиционных возможностях регионов России: о гостиницах, ресторанах, торговых центрах, транспортных и страховых компаниях, объектах развлечения.

Уже на 13 июня в Москве запланирован Второй корейско-российский форум, на котором будут затронуты вопросы развития медицинского и делового видов туризма.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

#Новости#Выставка#Управление туризма департамента промышленности ХМАО-Югры#Развитие туризма#Выставка Нефтегаз#Туризм#В мире#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56