Губернатор Приморья ушел в отставку

В начале встречи губернатор Приморья рассказал президенту о положении дел в крае. Отдельно остановился на почти четырехкратном росте иностранных инвестиций, который зафиксировали в минувшем году - во многом повышение интереса к приморским предприятия связано с проведенным в 2012 году саммитом АТЭС. Так же Владимир Миклушевский отметил, что в регионе успешно исполняются майские указы, многие - с опережением запланированных сроков. Обсудили и темы, напрямую не связанные с экономикой – работу ДВФУ и театра оперы и балета на Чуркине.