Опасный вирус в Приморье завезли из Китая?

Как уже сообщалось, животные заразились вирусом ящура типа «О», который не в первый раз появляется в нашем крае. В том же Спасском районе этот вирус был зафиксирован 9 лет тому назад. Но особенность нынешней ситуации заключается в том, что такого штамма этого вируса не то что на территории края, а даже на территории всей России раньше никогда не фиксировалось. Как же мог попасть такой вирус в Приморье?