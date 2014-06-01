Опасный вирус в Приморье завезли из Китая?

История с возникновением очага инфекции на свинокомплексе в Спасском районе Приморского края обрастает новыми подробностями.
Как уже сообщалось, животные заразились вирусом ящура типа «О», который не в первый раз появляется в нашем крае. В том же Спасском районе этот вирус был зафиксирован 9 лет тому назад. Но особенность нынешней ситуации заключается в том, что такого штамма этого вируса не то что на территории края, а даже на территории всей России раньше никогда не фиксировалось. Как же мог попасть такой вирус в Приморье?
О том, что этот вирус иностранного происхождения, предположения высказывались с самого начала. Но каких-либо подтверждений либо поводов для обоснованных версий до недавнего времени не было. Собственно, и сейчас специалисты еще только расследуют саму ситуацию с его появлением на свинокомплексе и воздерживаются от официальных заявлений. Тем не менее источник, близкий к топ-менеджерам предприятия, сообщил ZRPRESS.RU наиболее вероятную на сегодняшний день версию.
Как уже неоднократно сообщалось в СМИ, на территории Спасского района помимо свинокомплекса в селе Прохоры есть еще один небольшой свинокомплекс на 2 тыс. голов в селе Зеленодольское. Эти два свинокомплекса разделяет расстояние примерно в 2,5 км. Около 2 месяцев тому назад рядом с зеленодольским свинарником ветеринарными службами была обнаружена яма с сожженными останками животных. Тогда решили, что причиной сожжения животных была обычная чумка свиней, а из места захоронения взяли пробы на анализ. Но результаты анализа не подтвердили предварительный диагноз. Дальше расследовать не стали.
Сейчас, когда случилась столь масштабная беда, эту яму стали обследовать повторно. Результаты анализов ориентировочно будут известны в понедельник. Если подтвердиться ящур, то, очевидно, будет повод для возбуждения уголовного дела по факту сокрытия возникновения опасного вируса. Как этот вирус мог попасть в Зеленодольское, пока тоже до конца не ясно. Но известно, что этот свинокомплекс активно сотрудничает с китайцами.
Елена АБАШЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.