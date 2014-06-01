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В Приморье назначен врио губернатора

1 июня 2014, 12:53
Президент России принял досрочную отставку губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Исполнять обязанности губернатора он будет вплоть до выборов, которые, напомним, пройдут в крае досрочно.
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Выборы

Пресс-секретарь Губернатора Приморского края Сергей Нехаев заявил, что Владимир Миклушевский назначен временно исполняющим обязанности Губернатора до предстоящих в сентябре 2014 года выборов главы региона.

«Президент России поддержал позицию Владимира Миклушевского продолжить работу на посту губернатора края заручившись поддержкой приморцев. Владимир Владимирович решением Президента страны будет исполнять обязанности Губернатора Приморского края вплоть до выборов главы региона», - сообщил пресс-секретарь.

Отметим, Владимир Миклушевский лично обратился к Президенту страны с просьбой о досрочном сложении полномочий.

«Проработав два года губернатором Приморья, я хорошо понимаю, что продолжать эту работу без доверия людей, конечно, невозможно. Должно быть выражено доверие приморцев. Поэтому, Владимир Владимирович, просил бы Вашего разрешения, Вашей поддержки пойти на досрочные выборы губернатора в сентябре текущего года и продолжить, если Вы на это дадите согласие, свою работу», - заявил Владимир Миклушевский на встрече с Президентом страны.

«На встрече в Кремле Владимир Владимирович Путин положительно оценил динамику социально-экономического развития Приморья за последние два года и пожелал удачи главе региона на предстоящих выборах», - добавил пресс-секретарь.

Президент России принял досрочную отставку губернатора Приморья.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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