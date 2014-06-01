В Приморье назначен врио губернатора

«Проработав два года губернатором Приморья, я хорошо понимаю, что продолжать эту работу без доверия людей, конечно, невозможно. Должно быть выражено доверие приморцев. Поэтому, Владимир Владимирович, просил бы Вашего разрешения, Вашей поддержки пойти на досрочные выборы губернатора в сентябре текущего года и продолжить, если Вы на это дадите согласие, свою работу», - заявил Владимир Миклушевский на встрече с Президентом страны.