Дальневосточный МедиаСаммит во Владивостоке посетят звезды журналистики и большие политики

Свое участие в крупнейшей встрече журналистов восточного региона РФ подтвердили российский тележурналист Эрнест Мацкявичюс, президент редакции газеты «Известия» Владимир Мамонтов, заместитель главного редактора, ответственный секретарь газеты «Комсомольская правда» Игорь Коц, телеведущая Татьяна Ремезова и другие. Ожидается, что мероприятие посетит и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Об этом было заявлено после итогового совещания по вопросам проведения МедиаСаммита. В совещании под председательством вице-губернатора Алексея Сухова приняли участие руководители департаментов администрации края, правоохранительных органов, Дальневосточного федерального университета, представители Приморского Союза журналистов и другие организации и ведомства, занятые в проведении МедиаСаммита. Двухдневный журналистский форум и встречу с губернатором Приморья разложили, как говорится, по полочкам: Алексей Сухов лично побывал в аудиториях, где будут проходить секционные занятия, осмотрел помещения медицинского пункта и Call-центра, ознакомился с тем, где будут питаться участники мероприятия и где они смогут передохнуть и пообщаться с коллегами, будет ли работать Wi-Fi. Вице-губернатор проконтролировал, чтобы у гостей МедиаСаммита не было проблем с навигацией, а также им всегда могли помочь волонтеры. «На участие в МедиаСаммите зарегистрировано около 700 человек. Подавляющее большинство участников – это журналисты, работающие в городе Владивостоке и в глубине Приморского края, в районных и городских газетах, местных телекомпаниях и интернет-сайтах по всему краю. Приедут во Владивосток и делегации из всех субъектов ДФО, будут гости из Сибири и Урала. Мы ждем очень серьезных медиатренеров по линии Союза журналистов, которые будут объяснять, что такое конвергентные редакции, как работать с подписчиками, как удержать газету, чтобы от нее не уходил читатель, как работать в современном юридическом медиаполе – а вы знаете, что законы постоянно меняются. Вести занятия по этой теме будет лучший медиаюрист РФ Галина Арапова», - рассказал после совещания представитель Приморского регионального отделения Союза журналистов России Андрей Островский. Известно, что среди гостей МедиаСаммита будут люди, сделавшие себе имя в журналистике, которым есть, что рассказать и чем поделиться. Это известный российский тележурналист Эрнест Мацкявичюс, заместитель главного редактора, ответственный секретарь газеты «Комсомольская правда» Игорь Коц, президент редакции газеты «Известия» Владимир Мамонтов, телеведущая «России 1» Татьяна Ремезова, одним из ведущих российских журналистов и экспертов по проблемам этнокультурной и религиозной политики Максим Шевченко, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Иван Засурский и популярный московский блогер Илья Варамов. Кроме того, на МедиаСаммите побывают "акула пера" из Китая, Республики Корея, Японии, США и Мексики. «Существует целый ряд вопросов, над которыми бьются и журналисты-газетчики из районной газеты в Ольгинском или Тернейском районе, и в газете The New York Times. Такие же общие вопросы есть и у тех, кто работает в самых разных странах на телевидении, радио, интернет-сайтах. Поэтому все найдут, о чем поговорить, узнают для себя много нового», - заметил Островский. Как отметил председатель Приморского регионального отделения Союза журналистов России Виктор Суханов, МедиаСаммит – большое мероприятие, в котором примут участие несколько сотен журналистов и специалистов пресс-служб, чиновников, депутатов Законодательного Собрания Приморского края и других людей, которые интересуются этим мероприятием в той или иной степени. «Мы, конечно, не ожидали, что саммит будет таким многолюдным, приятно, что он вышел за границы Дальнего Востока и становится международным. Мы думаем, что получится отличный праздник, что в ходе дискуссий о будущем массмедиа представители СМИ узнают много нового и полезного для себя и своих редакций», - подчеркнул он. Не менее многолюдной будет и «Большая встреча» с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским. По словам директора департамента информационной политики Сергея Нехаева, заявки на мероприятие продолжают поступать, несмотря на то, что официально аккредитация уже завершена. «По состоянию, когда аккредитация завершилась, было подано 2774 заявки. Но и сейчас люди к нам продолжают обращаться с просьбами допустить их на мероприятие. Поэтому у нас в рамках «Большой встречи» будут некоторые сюрпризы. Приоткрою маленькую тайну – возможность задать вопрос губернатору получат не только те жители края и представители СМИ, которые приедут в кампус ДВФУ, но и те, кто будет сидеть по ту сторону телеэкрана», - уточнил Нехаев. Учитывая количество желающих посетить «Большую встречу», организаторам даже пришлось выбрать под мероприятие зал большей вместимости. Для тех, кто не попадет в зал в силу его вместимости, будет организована прямая трансляция. Как пояснил пресс-секретарь ДВФУ Алексей Магаляс, территория кампуса стала знаковой и популярной площадкой для проведения мероприятий различного уровня. «Безусловно, для нашего университета Первый Дальневосточный МедиаСаммит – это знаковое событие, к которому мы готовимся и очень его ждем. Безусловно, те возможности, которыми сегодня располагает кампус ДВФУ, будут задействованы на полную мощность для того, чтобы многочисленным участникам, гостям этого мероприятия предоставить самый комфортные и лучшие условия для пребывания здесь, размещения и, безусловно, для плодотворной работы на благо нашего профессионального сообщества», - подытожил представитель вуза. Для участия в МедиаСаммите максимально планируют привлечь студентов профильных специальностей. Как говорят в ДВФУ, это будет прекрасной возможностью получить определенный опыт, увидеть знаковых персон. Напомним, Первый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет во Владивостоке 3-4 июня. На него соберутся представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР. Организаторами мероприятия выступают Приморское краевое отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет. Официальные партнеры мероприятия - "РусГидро" и НК "Альянс". Издательская компания "Золотой Рог" выступает партнером Первого Дальневосточного Медиасаммита. ZRPRESS.RU, Владивосток.