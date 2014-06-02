Дума Владивостока может пополниться директором МУПа

Как ожидается, довыборы в Думу Владивостока по округу №3 пройдут в Единый день голосования 14 сентября. Округ включает в себя район Второй речки – улиц Русской и Давыдова, а также проспекта 100 лет Владивостоку. Добавим, что на выборах в гордуму в октябре 2012 года борьбы на округе №3 не получилось: единоросс Евгений Корж набрал две трети голосов избирателей, обойдя ближайшего преследователя более чем в пять раз. Как полагают наблюдатели, в Советском районе, где «ЕР» традиционно набирала более высокий процент, чем в среднем по городу, вряд ли следует ждать серьезного противостояния на довыборах в гордуму. А присутствие в гордуме директора муниципального предприятия так или иначе будет выгодно действующему главе города, учитывая, что не за горами внесение поправок в устав Владивостока в связи с реформой МСУ.