Эксклюзивные сувениры и выставку работ журналистов подготовило АНО "Благое дело" для Дальневосточного МедиаСаммита

«Летом прошлого года журналисты Владивостока по долгу службы посетили мастерскую АНО «Благое дело», чтобы ближе познакомиться с проектом «Анатомия творчества». Позднее сформировалась группа журналистов, которые стали по пятницам приходить в мастерскую и заниматься лепкой из глины, так родилось сообщество «Пера и кривого стакана». Что привело к дружбе и обоюдной пользе, журналисты и пресс-службы осваивали секреты гончарного мастерства, а мы – тонкости подачи информации. Конечно же, мы не смогли остаться в стороне от Дальневосточного МедиаСаммита. Уже готова выставка творческих керамических работ журналистов, среди которых известные имена – Андрей Островский, Василий Авченко, Илья Табаченко, Татьяна Мазнева, Евгений Подтергера и многие другие.