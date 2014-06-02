Информационную карту региона сформирует Первый Дальневосточный МедиаСаммит

- Сейчас федеральные СМИ и пресс-службы крупных компаний активно используют digital-технологии в генерируемых информпотоках и реагировании на события медиаполя. Мы, работая в регионах, сейчас наблюдаем, как местные медийные рынки включаются в этот процесс. И нам интересно проанализировать готовность Дальнего Востока к внедрению этих новых инструментов. По части соцсетей мы накопили весьма неплохой опыт, хотя начали активно работать в блогосфере 5 лет назад. Влияние социальных медиа на информполе крупных регионов велико, а возможности дальневосточных соцсетей пока для нас не раскрыты полностью. Поэтому очень надеемся, что площадка МедиаСаммита поспособствует расширению наших знаний в этом направлении, - рассказала Елена Вишнякова.