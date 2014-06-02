Информационную карту региона сформирует Первый Дальневосточный МедиаСаммит

Более полную информационную карту региона поможет сформировать Первый Дальневосточный МедиаСаммит, который пройдет на острове Русский 3 и 4 июня. С помощью живого диалога и обмена опытом специалисты смогут актуализировать приемы и инструменты коммуникаций в области журналистики и PR.
Такое мнение высказала начальник департамента по связям с общественностью ОАО «РусГидро» Елена Вишнякова, отметив, что среди приоритетных тем компания выделяет внедрение инноваций и влияние соцсетей на процессы коммуникации, сообщили в оргкомитете МедиаСаммита.
- Дальневосточный МедиаСаммит впервые собирает широкий круг представителей PR-сообщества и СМИ. На этой площадке будут сконцентрированы поставщики и потребители информации и PR-продуктов, представители органов власти, российские и иностранные эксперты в области связей с общественностью. Живой диалог с этими людьми, обмен опытом работы на региональном медиарынке, надеюсь, сможет помочь нам и другим участникам саммита сформировать более полную информационную карту региона и, возможно, актуализировать приемы и инструменты коммуникаций в области связей с общественностью, - рассказала Елена Вишнякова.
Представитель РусГидро отметила, что для компании Дальний Восток всегда был и является особенным регионом – как в части инвестиций в развитие энергетики, так и в эксплуатации уникальных плотин и гидроэлектростанций.
- У РусГидро здесь, как говорит глава нашей компании Евгений Дод, «не паханное поле работы». Эта работа, помимо строительства новых электростанций и надежного энергоснабжения потребителей, предполагает глубокое погружение в местную медиасреду, детальное изучение интересов целевых аудиторий и поиск «белых пятен» в знаниях журналистов о большой энергетике для дальнейшей популяризации отрасли и разъяснения задач компании в регионах ДФО, - отмечает Елена Вишнякова.
Среди тем обсуждений, заявленных на МедиаСаммите, Елена Вишнякова выделила две приоритетные для РусГидро - внедрение инноваций в сфере масс-медиа и влияние соцсетей на процессы коммуникации.
- Сейчас федеральные СМИ и пресс-службы крупных компаний активно используют digital-технологии в генерируемых информпотоках и реагировании на события медиаполя. Мы, работая в регионах, сейчас наблюдаем, как местные медийные рынки включаются в этот процесс. И нам интересно проанализировать готовность Дальнего Востока к внедрению этих новых инструментов. По части соцсетей мы накопили весьма неплохой опыт, хотя начали активно работать в блогосфере 5 лет назад. Влияние социальных медиа на информполе крупных регионов велико, а возможности дальневосточных соцсетей пока для нас не раскрыты полностью. Поэтому очень надеемся, что площадка МедиаСаммита поспособствует расширению наших знаний в этом направлении, - рассказала Елена Вишнякова.
Напомним, Первый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет во Владивостоке 3-4 июня. На него соберутся представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР. В рамках форума прозвучат свыше 50-ти докладов.
Организаторами мероприятия выступают Приморское краевое отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет. Официальные партнеры мероприятия - "РусГидро" и НК "Альянс". Издательская компания "Золотой Рог" выступает партнером Первого Дальневосточного Медиасаммита. ZRPRESS.RU, Владивосток.