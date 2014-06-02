Путин потребовал у Миклушевского отчета

"Театр работает хорошо, Владимир Владимирович. Уже, наверное, порядка пяти новых постановок сделано. Вместе с супругой стараемся всегда ходить туда, потому что действительно интересно. Всячески поддерживаем его, в скором будущем они поедут на гастроли. Кстати говоря, с нашими китайскими коллегами из соседних провинций Цзилинь и Хэйлунцзян говорим о том, чтобы мы обменивались творческими коллективами", - рассказал Путину Миклушевский.