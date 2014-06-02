Путин потребовал у Миклушевского отчета

Президент Владимир Путин потребовал от Владимира Миклушевского обосновать расчеты по дополнительному финансированию Театра оперы и балета.
Президент РФ Владимир ПУТИН предложил врио губернатора Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ обосновать расчеты для оказания дополнительной финансовой поддержки построенному в прошлом году во Владивостоке Театру оперы и балета.
"Театр просит о дополнительной поддержке со стороны правительства. Нужно понять конкретно, на что и какой объем. Представьте эти расчеты в правительство России", - сказал Вадимир Путин в ходе встречи с Владимиром Миклушевским.
Врио главы региона в свою очередь рассказал президенту о том, что в театре поставлено около пяти новых постановок, и в скором будущем его коллектив поедет на гастроли.
"Театр работает хорошо, Владимир Владимирович. Уже, наверное, порядка пяти новых постановок сделано. Вместе с супругой стараемся всегда ходить туда, потому что действительно интересно. Всячески поддерживаем его, в скором будущем они поедут на гастроли. Кстати говоря, с нашими китайскими коллегами из соседних провинций Цзилинь и Хэйлунцзян говорим о том, чтобы мы обменивались творческими коллективами", - рассказал Путину Миклушевский.
Второй на Дальнем Востоке театр оперы и балета был открыт во Владивостоке 18 октября 2013 года. В апреле 2014 года театр впервые начал работу по репертуарному плану.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.