В Приморье адвокаты получили награды за оправдательный приговор по подлодке "Нерпа"

- За 12 лет существования закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» сложилась новая система адвокатуры. Во-первых, структурами, регулирующими адвокатскую деятельность в регионе стали адвокатские палаты, а не региональные коллегии. Выбор руководства палаты стал процедурой открытой, гласной и прозрачной. Во-вторых, была выстроена четкая «географическая» структура адвокатуры: больше не стало на территории Приморья неких «автономных» или «параллельных» структур из других регионов, которые зачастую оказывали не совсем качественную юридическую помощь. Нужно понимать, что становление «новой адвокатуры» в 2002 году пришлось на вступление в силу нового Уголовно-процессуального кодекса РФ, на становление суда присяжных и института мировых судей – на такие глобальные изменения адвокатура должна реагировать своевременно и оставаться современной. В составе АППК были созданы работающие структуры, которые занялись разбором и оценкой жалоб, поступающих на действиях защитников, адвокатской учебой и переподготовкой кадров. В составе приморской адвокатской палаты появился даже комитет по защите прав адвокатов. Тогда, в начале и середине 2000-х годов, очень часто адвокаты подвергались давлению со стороны представителей правоохранительных органов. Несколько адвокатов были даже избиты «силовиками». Некоторых из наших адвокатов, которые оказывали помощь своим подзащитным в рамках уголовных дел, совершенно незаконно пытались допросить. И, во многом благодаря приморским и федеральным СМИ, нам удавалось отстоять права адвокатов. Это очень большая победа, учитывая тот прессинг, который в те годы оказывали правоохранители на адвокатов. Сегодня у адвокатов есть конфликты с представителями «оперативного блока» и следствия, но они не носят такого острого характера, как раньше. Адвокатура научилась защищать не только своих доверителей, но и саму себя!