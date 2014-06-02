В Приморье адвокаты получили награды за оправдательный приговор по подлодке "Нерпа"

Накануне 150-летия российской адвокатуры руководитель Адвокатской палаты Приморского края рассказал о принципах работы защитников, о традициях, династиях и бесплатной юридической помощи
31 мая вот уже на протяжении 12 лет отмечается День российской адвокатуры. Именно в этот день был принят федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», которые установил новый порядок работы защитников – до этого адвокаты пользовались законодательством, которое досталось в «наследство» от советской эпохи. 2014 год – по-своему знаковый для адвокатуры – именно в этот год российская адвокатура отмечает 150 лет своего существования. О том, с какими результатами адвокатура пришла к юбилею – наша беседа с президентом Адвокатской палаты Приморского края Борисом Минцевым.
- Борис Петрович, насколько изменился институт адвокатуры с момента появления закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»?
- За 12 лет существования закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» сложилась новая система адвокатуры. Во-первых, структурами, регулирующими адвокатскую деятельность в регионе стали адвокатские палаты, а не региональные коллегии. Выбор руководства палаты стал процедурой открытой, гласной и прозрачной. Во-вторых, была выстроена четкая «географическая» структура адвокатуры: больше не стало на территории Приморья неких «автономных» или «параллельных» структур из других регионов, которые зачастую оказывали не совсем качественную юридическую помощь. Нужно понимать, что становление «новой адвокатуры» в 2002 году пришлось на вступление в силу нового Уголовно-процессуального кодекса РФ, на становление суда присяжных и института мировых судей – на такие глобальные изменения адвокатура должна реагировать своевременно и оставаться современной. В составе АППК были созданы работающие структуры, которые занялись разбором и оценкой жалоб, поступающих на действиях защитников, адвокатской учебой и переподготовкой кадров. В составе приморской адвокатской палаты появился даже комитет по защите прав адвокатов. Тогда, в начале и середине 2000-х годов, очень часто адвокаты подвергались давлению со стороны представителей правоохранительных органов. Несколько адвокатов были даже избиты «силовиками». Некоторых из наших адвокатов, которые оказывали помощь своим подзащитным в рамках уголовных дел, совершенно незаконно пытались допросить. И, во многом благодаря приморским и федеральным СМИ, нам удавалось отстоять права адвокатов. Это очень большая победа, учитывая тот прессинг, который в те годы оказывали правоохранители на адвокатов. Сегодня у адвокатов есть конфликты с представителями «оперативного блока» и следствия, но они не носят такого острого характера, как раньше. Адвокатура научилась защищать не только своих доверителей, но и саму себя!
- С какими результатами приморская адвокатура подходит к 150-летию адвокатуры российской?
- Наверное, самый главный наш результат – осознание властями всех уровней того факта, что адвокатура выполняет важную социальную функцию. И эта функция – качественная правовая помощь для всех категорий граждан. Если говорить в цифровом выражении, то самое главное приморское адвокатское достижение было недавно опубликовано в «Российской газете». Министерство юстиции России подвело итоги работы по оказанию бесплатной юридической помощи для малообеспеченных категорий граждан. И Приморье из 89 регионов заняло третье место! Для справки: если у нас за год адвокаты края оказали помощь тысячам людей, то в соседних регионах счет шел на десятки, в лучшем случае – на сотни. Действительно, большую помощь в этом вопросе нам оказали краевые власти, которые выделили под это дела финансовые средства. Но деньги – это одно, а работа на местах – совсем другое. Кстати, хорошие результаты в рамках оказания бесплатной юридической помощи как раз показали, что в лидеры выбились не владивостокские защитники, а адвокаты из приморской «глубинки». Некоторые из них одних исков о защите прав граждан составили более пятисот! Впереди Приморья оказались только регионы с городами-миллионниками – Ленинградская и Челябинская области. Это третье место в стране – реальное признание работы приморской адвокатуры. И показатель большого объема социальной работы.
Если говорить о результатах, то за последние несколько лет приморские адвокаты добились нескольких оправдательных приговоров. Один из них – по подлодке «Нерпа», оказался очень резонансным и вышел на федеральный уровень. Наши адвокаты за этот результат даже получили награды – как от руководства приморской палаты, так и от Федеральной палаты адвокатов.
Хотелось бы, конечно, отметить и тот факт, что приморская адвокатура сильна традициями. Скоро мы будет чествовать Эмму Антоновну Любарскую. 11 июня этого года она отметит свое 85-летие. Несмотря на возраст, она продолжает активно трудиться. Стаж ее адвокатской деятельности составляет 58 лет – вдумайтесь в эти цифры! Кроме того, семья Любарских – это самая известная в Приморье адвокатская династия. Создатель семейного клана адвокатов – Владимир Владимирович - был известен в Приморье с 1960-х по 1990-е годы. Был даже такой период, когда он руководил приморской адвокатурой. Теперь семейное дело продолжают жена Владимира Владимировича – Эмма Антоновна и его сын Борис Любарский.
Но сегодня мы не только живем старыми традициями, но и создаем новые. Недавно, например, в адвокатуре Приморья появился Совет молодых адвокатов. За последние годы произошло существенное омоложение адвокатуры – из 1230 адвокатов, которые сегодня состоят в реестре АППК, более 400 – это люди до 35 лет. Совет молодых адвокатов должен стать той силой, которая «сцементирует» молодежь в адвокатуре, которая, зачастую, живет без обмена профессиональным опытом.
А вообще, в рамках празднования 150-летия адвокатуры, запланирован целый ряд мероприятий на 2014-й год. Там будут и праздники, и лекции перед школьниками и студентами и несколько акций, которые должен провести Совет молодых адвокатов.
ZRPRESS.RU, Владивосток.