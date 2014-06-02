В Приморье "Благое дело" отметило свой профессиональный праздник - День защиты детей

"Благодаря организации «Благое дело» мы в "Изумрудной долине" уже второй раз! В первый раз мы были в восторге! Не могли сообразить, что здесь происходит, что нам делать, куда бежать!! Здесь столько всего - и качели, и игровые площадки, природа замечательная, озера - у нас глаза разбежались. У нас уже появились любимые места. С одной стороны, здесь, на природе, можно уединиться и спокойно отдохнуть от городского шума, и в то же время, есть такие массовые мероприятия. Если дети хотят поиграть, подвигаться, они могут принять участие в конкурсах и развлечениях. Моего ребенка впечатлил запуск воздушных шаров, такое у него первый раз в жизни! Мы очень благодарны организации "Благое дело", которая нас выхватывает из нашей непростой жизни, из суеты, и дает немножко расслабиться, отдохнуть душой, полюбоваться природой, встретиться с людьми, которых мы знаем давно но, чтобы собраться вместе, у нас не получается. Большое спасибо, что такая возможность появилась и в таком удивительном месте", - поделилась впечатлениями Елена Окатова, мама Елисея.