В Приморье "Благое дело" отметило свой профессиональный праздник - День защиты детей

Геннадий Антропов, руководитель Автономной некоммерческой организации "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»".
"Благодаря организации «Благое дело» мы в "Изумрудной долине" уже второй раз! В первый раз мы были в восторге! Не могли сообразить, что здесь происходит, что нам делать, куда бежать!! Здесь столько всего - и качели, и игровые площадки, природа замечательная, озера - у нас глаза разбежались. У нас уже появились любимые места. С одной стороны, здесь, на природе, можно уединиться и спокойно отдохнуть от городского шума, и в то же время, есть такие массовые мероприятия. Если дети хотят поиграть, подвигаться, они могут принять участие в конкурсах и развлечениях. Моего ребенка впечатлил запуск воздушных шаров, такое у него первый раз в жизни! Мы очень благодарны организации "Благое дело", которая нас выхватывает из нашей непростой жизни, из суеты, и дает немножко расслабиться, отдохнуть душой, полюбоваться природой, встретиться с людьми, которых мы знаем давно но, чтобы собраться вместе, у нас не получается. Большое спасибо, что такая возможность появилась и в таком удивительном месте", - поделилась впечатлениями Елена Окатова, мама Елисея.
"Мы благодарны за помощь в реализации уже второго выезда Евгению Зотову, координатору Приморского регионального отделения Либерально-демократической партии России, генеральному директору "Гавань-турцентра" Наталье Калачинской, Сергею Вакуленко, директору парка "Изумрудная долина", и конечно отдельное спасибо за работу аниматоров под руководством Александра Жигжитова, а также за информационную поддержку "Вестям Приморья" – Максиму Борисову и издательской компании "Золотой Рог", - добавляет Геннадий Антропов. – Всех поздравляем с Днем защиты детей!".
Досье ZRPRESS: Ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» вошел в число брендовых мест Приморья, предложенных участниками экспертного совета по туризму при администрации края. Он находится на территории Уссурийского городского округа и занимает площадь 50 гектаров. Парк «Изумрудная Долина» не только предоставляет возможность отдохнуть, но, и позволяет проводить обучающие программы для детей и взрослых. На территории проводятся экскурсии, выставки, фотосессии, концерты и красочные фестивали. Недалеко от парка находятся древние исторические памятники: Чжурчженьский (12-13 век н.э.) и Мохэский (3-4 век н.э.), где археологи регулярно проводят раскопки. Парк включает несколько зон. В ландшафтной части парка уже сейчас можно увидеть озеро лотосов, рыбное озеро, птичье озеро. Расширена зона лесных дорожек для пеших и велосипедных прогулок, организованы детские площадки для подвижных игр и зоны для экстремальных видов спорта. В этой же зоне располагается мифологический лес – комплекс фигур героев русских народных сказок и мифов и персонажей древнерусского дохристианского пантеона. В перспективе – создание исторической зоны, где будут располагаться уникальные экспозиции культуры и быта древних народов как Приморья, так и всей России.
Елена ПАВЛЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.