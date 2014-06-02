В Приморье начал работу call-центр для вопросов губернатору

Прямая трансляция «Большой встречи» начнется 4 июня в полдень по местному времени. Её можно будет увидеть на телеканалах «Общественное телевидение Приморья» и «Россия-24». Прямые включения также пройдут на канале «Россия-1». Также будет проходить онлайн трансляция на официальном сайте администрации Приморского края и ИА «Примамедиа».