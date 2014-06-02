Владимир Миклушевский заручился поддержкой высших сил

"Проработав два года губернатором Приморья, я хорошо понимаю, что продолжать эту работу без доверия людей, конечно, невозможно. Должно быть выражено доверие приморцев", - так Владимир Миклушевский объяснил причины своей досрочной отставки Владимиру ПУТИНУ. Весной этого года президент уже слышал подобные слова от глав регионов РФ, и вполне предсказуемо не возражал и на этот раз. Однако в отличие от многих губернаторов, которых Кремль решил переизбрать незадолго до истечения их полномочий, Владимир Миклушевский получил право на "досрочку" уже через два года после назначения.