Во Владивостоке прошло триумфальное закрытие Pacific Style Week

«Звездные гости Недели Моды Pacific Style Week отметили высочайший уровень гостеприимства, который обеспечивала международная школа гостиничного сервиса PIHMS и Центр Волонтеров ВГУЭС, великолепный уровень в организации показов Недели Моды был возможен благодаря театру моды «Пигмалион» ВГУЭС. Отзывы от звезд организаторы сейчас собирают, они будут опубликованы в прессе и на сайте недели моды на этой неделе. Но уже сейчас можно утверждать, что репутационный эффект для Приморья от Недели Моды в глаза модного сообщества России и мира очень высок. В следующем году мы планируем сделать программу еще насыщеннее. Для этого будут подробно изучены отзывы зрителей и учтены их пожелания», - отметила генеральный продюсер мероприятия Юлия Барханова.