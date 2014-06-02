Жить в Сибири и на Дальнем Востоке России не хотят даже китайцы

"Население Китая стремительно концентрируется в областях с более высоким уровнем жизни и лучшими экономическими возможностями. Это создаст крупные неприятности местным властям и КПК, а также может привести к серьезным политическим и экономическим проблемам. Но это никак не приведет к китайскому "нашествию" на русский Дальний Восток. Без кардинальных перемен в политике своего правительства регион так и останется тем, чем он всегда был: малонаселенным захолустьем", - подытоживает Адоманис.