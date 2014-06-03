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Мясо из очага ящура попало в торговую сеть Владивостока

3 июня 2014, 10:00
Специалисты Россельхознадзора обнаружили в перерабатывающем цехе во Владивостоке партию мяса, поступившую из свинокомплекса, где произошла вспышка ящура.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в перерабатывающем цехе во Владивостоке партию мяса, поступившую из свинокомплекса, где произошла вспышка ящура.

«Несмотря на массовый падеж животных, из очага ящура было отгружено около полутонны свинины, которая 21 мая поступила во Владивосток и была реализована», - сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Согласно документам, более 450 кг свинины с ООО «Мерси Трейд» (Спасский район Приморья) поступили в цех, выпускающий охлажденную мясную продукцию.

«В морозильных камерах, а также на разделочных столах цеха мясо из свиноводческого комплекса ООО «Мерси Трейд» обнаружено не было, что позволяет сделать вывод о том, что вся продукция ушла в реализацию», - говорится в сообщении.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Россельхознадзор#Сельское хозяйство#Приморье#Бизнес
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