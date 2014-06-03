Почти все главы городов Приморья готовы досрочно уйти на политическую пенсию

На прошедшей неделе, 27 мая, президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон, открывший дорогу второй за последние 10 лет реформе местного самоуправления. Президент поручил главам регионов «организовать диалог с муниципальным сообществом, чтобы обсудить все содержательные вопросы, все нюансы преобразований», чтобы разработать и принять закон об организации местного самоуправления в конкретном субъекте РФ.
…Два года тому назад, в первый день своей работы в качестве и.о. губернатора, Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ собрал на совещание приморских мэров и озвучил приоритеты своей работы. Градоначальники не задавали вопросов, а выйдя из кабинета, принялись шутить по поводу объявленных Миклушевским «декриминализации» и «открытости». Но время показало, что хорошо смеется тот, кто смеется последним: сегодня «Белый дом» готовится без особого труда приручить приморских мэров, и сопротивляться этому, похоже, не способен никто.
Приговор с отсрочкой на полгода
Право определять структуру местной власти после реформы отдано губернаторам российских регионов. На принятие законов об организации МСУ в регионах Кремль отводит полгода, и еще три месяца – на внесение необходимых поправок в уставы городов и районов. За этот срок регионы должны будут определить, нарезать ли крупные города на внутригородские районы, будут ли избираться депутаты и главы муниципалитетов, а также какие местные полномочия регионы заберут себе. Однако вряд ли кто-нибудь в Приморье сомневается, что концептуальное решение по этим вопросам будет принято уже в самое ближайшее время. И это решение фактически даст старт новой политической эпохе в крае, где последние два года идет вялотекущая борьба с нелояльными остатками «дарькинской» элиты.
27 мая, спустя менее суток после одобрения Путиным реформы МСУ, Владимир Миклушевский уже распорядился создать рабочую группу, которая должна подготовить необходимые корректировки в краевое законодательство. Возглавит ее вице-губернатор Александр РОЛИК, однако, как рассказал «ЗР» вице-спикер ЗСПК Джамбулат ТЕКИЕВ, состав рабочей группы пока не определен. Его коллега по парламенту Алексей КОЗИЦКИЙ сообщил, что в группу включат порядка 30 человек.
- Важно, что федеральный закон позволяет депутатам ЗСПК самим выбрать модель, по которой в дальнейшем будет работать местное самоуправление во Владивостоке. Полгода – оптимальный срок, чтобы принять сбалансированное и мудрое решение. Самая главная идея закона – приблизить власть к народу и сделать ее эффективной, – сообщил Алексей Козицкий.
- В силу определенных причин под серьезные изменения подпадает только Владивосток. Очень многое будет зависеть от того, какую подготовительную работу проделают депутаты Законодательного Собрания. С привлечением, я надеюсь, специалистов муниципального уровня – депутатов и сотрудников администрации Владивостока. Тогда получится полноценный краевой закон, - считает председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Михаил ВЕСЕЛОВ. – Без конкретики, изложенной в этом законе, дальнейшие действия практически невозможны.
- В 2003 году, когда был принят ФЗ №131, мы были воодушевлены. Мы надеялись, что местное самоуправление станет самодостаточным, что будет достаточно средств на выполнение полномочий, прописанных в законе. Но за эти годы ничего положительного не произошло, - говорит депутат ЗСПК, в прошлом – мэр Арсеньева Владимир БЕСПАЛОВ. – В разделении крупных городов на районы, которое предлагается сейчас, я вижу только желание укрепить вертикаль власти, исключив из нее мэров крупных городов. МСУ решили раздробить и пустить по этапу, дав губернаторам возможность делать с регионами все что угодно. Ничего хорошего от реформы я не жду.
Помоги себе сам
Поскольку «реформа» местного самоуправления в Уссурийске и Находке (см. материал на этой странице) уже фактически прошла, на первый план выходит новая схема организации властных полномочий во Владивостоке. Прохладные – если не сказать больше – взаимоотношения между «белым» и «серым» домами уже давно стали притчей во языцех, а потому многие считают, что соблазн отнять и поделить Владивосток на районы со своими депутатами и мэрами у краевой власти велик как никогда. А учитывая, что состав рабочей группы, которая подготовит закон Приморского края, будет определять губернатор, вряд ли можно сомневаться, что именно мнение руководства края будет отражено в итоговом законопроекте.
Тем временем переизбранный менее года назад на пост главы Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ уже предпринял превентивные меры, приняв участие в праймериз «Единой России» на округе №5 в Законодательное Собрание (Первореченский район). Ответ на вопрос о том, является ли этот шаг поиском «запасного аэродрома» или демонстрацией силы перед реформой МСУ в крае, похоже, знает только сам Игорь Сергеевич. Усилением позиций градоначальника можно считать и недавнее возвращение на пост руководителя городской избирательной комиссии Михаила БЕРЕСТЕНКО, что весьма актуально в свете возможных перевыборов городской думы (либо выборов в думы пяти районов Владивостока. – Прим. автора).
Что касается остальных приморских мэров, то они, судя по всему, готовы досрочно уйти на политпенсию, приняв новые правила игры. Тем более что практически все главы, которые пытались сопротивляться «генеральной линии», вскоре оказывались фигурантами уголовных дел...
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.