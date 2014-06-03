Почти все главы городов Приморья готовы досрочно уйти на политическую пенсию

Право определять структуру местной власти после реформы отдано губернаторам российских регионов. На принятие законов об организации МСУ в регионах Кремль отводит полгода, и еще три месяца – на внесение необходимых поправок в уставы городов и районов. За этот срок регионы должны будут определить, нарезать ли крупные города на внутригородские районы, будут ли избираться депутаты и главы муниципалитетов, а также какие местные полномочия регионы заберут себе. Однако вряд ли кто-нибудь в Приморье сомневается, что концептуальное решение по этим вопросам будет принято уже в самое ближайшее время. И это решение фактически даст старт новой политической эпохе в крае, где последние два года идет вялотекущая борьба с нелояльными остатками «дарькинской» элиты.