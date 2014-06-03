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В Приморье Россельхознадзор остановил контрабанду свинины из Китая

3 июня 2014, 09:30
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в международном автомобильном пункте пропуска Пограничном при досмотре машины, которая по документам везла товары народного потребления, было обнаружено 16 тонн замороженной свинины.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в международном автомобильном пункте пропуска Пограничном при досмотре машины, которая по документам везла товары народного потребления, было обнаружено 16 тонн замороженной свинины.

Продукция не имела маркировочных этикеток и клейм предприятий-производителей, была упакована в картонные коробки, уложенные в джутовые мешки. Груз возвращен поставщику.

Поставки свинины из Китая в РФ запрещены. Но в настоящее время специалисты обеих стран обсуждают возможность возобновления торговли на взаимной основе.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Россельхознадзор#Сельское хозяйство#Приморье#Бизнес
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