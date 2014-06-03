В Приморье Россельхознадзор остановил контрабанду свинины из Китая

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в международном автомобильном пункте пропуска Пограничном при досмотре машины, которая по документам везла товары народного потребления, было обнаружено 16 тонн замороженной свинины.
Продукция не имела маркировочных этикеток и клейм предприятий-производителей, была упакована в картонные коробки, уложенные в джутовые мешки. Груз возвращен поставщику.
Поставки свинины из Китая в РФ запрещены. Но в настоящее время специалисты обеих стран обсуждают возможность возобновления торговли на взаимной основе.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.