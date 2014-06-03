В Приморье Россельхознадзор остановил контрабанду свинины из Китая

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в международном автомобильном пункте пропуска Пограничном при досмотре машины, которая по документам везла товары народного потребления, было обнаружено 16 тонн замороженной свинины.

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