Вспышка ящура поставила под угрозу развитие животноводства в Приморье

Что же в этой ситуации делать и каким образом дальше развивать свиноводство в Приморье? На этот вопрос ответы, очевидно, будут даны через какое-то время. Но уже сегодня поднимающееся свиноводство в крае может оказаться в ситуации конфликта интересов. С одной стороны, крупные агропромышленные предприятия в целях наведения порядка с санитарным состоянием в отрасли, теневыми производствами и прочими пережитками старых хозяйств, в том числе личных подсобных, на которые, кстати, приходится пятая часть от существующего поголовья свиней в крае, могут потребовать «зачистки поля», что, собственно, и прозвучало в частной беседе с корреспондентом «Золотого Рога». С другой стороны, по словам президента Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Алексея РАЧЕНКОВА, малые хозяйства в ближайшее время соберутся на свое мероприятие, где будут выработаны предложения по обеспечению безопасности их производства и развития свиноводства в крае. За этими интересами крупных и мелких производителей, очевидно, стоит вопрос перераспределения господдержки.