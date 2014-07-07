40-тысячелетний мамонтенок приехал во Владивосток

– Гвоздём выставки является мамонтёнок Юка. Она была найдена на территории Якутии на берегу моря Лаптевых в местонахождении Ойогосский Яр, там есть большое отложение. Нашли тушку местные жители - члены родовой общины Юкагир в 2010 году, уже вытаявшей изо льда. Перевезли уже в холодное время, зимой; потом самолётом увезли в Якутск для исследований, - рассказал о находке Плотников Валерий, старший научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академия наук Республики Саха (Якутия). – Уникальность этого экспоната состоит в том, что она в подростковом возрасте. Таких находок ещё не было. Найдено около семи туш мамонтят разных возрастов, и этот мамонтёнок дополняет онтогенетическую цепочку мамонтов от новорождённых возрастов и дальше. Юке примерно около 6-11 лет, жила она 39-40 тысяч лет назад.