40-тысячелетний мамонтенок приехал во Владивосток

Во Владивостоке по адресу ул. Светланская, 38/40 проходит палеонтологическая выставка "Мамонт Юка". Главным экспонатом стал мамонтёнок-девочка по имени Юка.
– Гвоздём выставки является мамонтёнок Юка. Она была найдена на территории Якутии на берегу моря Лаптевых в местонахождении Ойогосский Яр, там есть большое отложение. Нашли тушку местные жители - члены родовой общины Юкагир в 2010 году, уже вытаявшей изо льда. Перевезли уже в холодное время, зимой; потом самолётом увезли в Якутск для исследований, - рассказал о находке Плотников Валерий, старший научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академия наук Республики Саха (Якутия). – Уникальность этого экспоната состоит в том, что она в подростковом возрасте. Таких находок ещё не было. Найдено около семи туш мамонтят разных возрастов, и этот мамонтёнок дополняет онтогенетическую цепочку мамонтов от новорождённых возрастов и дальше. Юке примерно около 6-11 лет, жила она 39-40 тысяч лет назад.
Эта выставка возвращается с азиатского турне. Юка уже побывала в Японии и на Тайване в нескольких городах. Российское путешествие мамонтёнка начинается с Владивостока. После краевой столицы её ждёт Москва. А вот в Якутии, где было найдено животное, ещё выставки не было. И все там очень ждут редчайшую находку.
На открытие выставки пришли почётные граждане, а также жители города. Многие были со своими детьми.
– Я считаю это полезным для детей, это ведь история, которую они не видели. Да и в нашем городе, наверное, не скоро будет что-то подобное. Это впечатляет! Но в тоже время впечатление у меня смешанное: возраст протяжённый, живой организм. Немного пугающее. Но в тоже время интерес превалирует. Про детей молчу. Им интересно. У меня ребёнок знал, что будет выставка. И три дня мучился в ожидании, - поделилась впечатлениями посетительница выставки Анна.
Выставка продлится с 5 июля по 10 сентября.
Дарья НАУМЕЦ. ZRPRESS.RU, Владивосток