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40-тысячелетний мамонтенок приехал во Владивосток

7 июля 2014, 15:32
Палеонтологическая находка прибыла из Якутии, правда, сами якутяне ее еще не видели.

Во Владивостоке по адресу ул. Светланская, 38/40 проходит палеонтологическая выставка "Мамонт Юка". Главным экспонатом стал мамонтёнок-девочка по имени Юка.

– Гвоздём выставки является мамонтёнок Юка. Она была найдена на территории Якутии на берегу моря Лаптевых в местонахождении Ойогосский Яр, там есть большое отложение. Нашли тушку местные жители - члены родовой общины Юкагир в 2010 году, уже вытаявшей изо льда. Перевезли уже в холодное время, зимой; потом самолётом увезли в Якутск для исследований, - рассказал о находке Плотников Валерий, старший научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академия наук Республики Саха (Якутия). – Уникальность этого экспоната состоит в том, что она в подростковом возрасте. Таких находок ещё не было. Найдено около семи туш мамонтят разных возрастов, и этот мамонтёнок дополняет онтогенетическую цепочку мамонтов от новорождённых возрастов и дальше. Юке примерно около 6-11 лет, жила она 39-40 тысяч лет назад.

Эта выставка возвращается с азиатского турне. Юка уже побывала в Японии и на Тайване в нескольких городах. Российское путешествие мамонтёнка начинается с Владивостока. После краевой столицы её ждёт Москва. А вот в Якутии, где было найдено животное, ещё выставки не было. И все там очень ждут редчайшую находку.

На открытие выставки пришли почётные граждане, а также жители города. Многие были со своими детьми.

– Я считаю это полезным для детей, это ведь история, которую они не видели. Да и в нашем городе, наверное, не скоро будет что-то подобное. Это впечатляет! Но в тоже время впечатление у меня смешанное: возраст протяжённый, живой организм. Немного пугающее. Но в тоже время интерес превалирует. Про детей молчу. Им интересно. У меня ребёнок знал, что будет выставка. И три дня мучился в ожидании, - поделилась впечатлениями посетительница выставки Анна.

Выставка продлится с 5 июля по 10 сентября.

Дарья НАУМЕЦ. ZRPRESS.RU, Владивосток

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