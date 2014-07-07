Акционерные общества перечислят в бюджет Якутии свыше 3 млрд рублей дивидендов

На годовом собрании утверждены бухгалтерская отчетность и годовой отчет общества за 2013 год. Напомним, по итогам 2013 года ОАО «Селигдар» и его дочерние компании произвели 3 711 килограммов золота и серебра в золотом эквиваленте. Согласно консолидированной отчетности за 2013 год, холдинг имеет положительную динамику развития. Так, за год выручка увеличилась на 12% - до 164 млн долларов, финансовый долг уменьшился на 8% - до 176 млн долларов, показатель EBITDA увеличился на 19% - до 67 млн долларов. Кроме того, годовым общим собранием акционеров был избран новый состав совета директоров.