Акционерные общества перечислят в бюджет Якутии свыше 3 млрд рублей дивидендов

В Якутии в соответствии с действующим законодательством завершена кампания по проведению годовых общих собраний акционеров по итогам 2013 года, в ходе которой общие собрания акционеров проведены в 54 хозяйственных обществах с долей государства.
Из общего количества хозяйственных обществ, в которых проведены собрания, 42 завершили финансовый год с прибылью, 36 из них приняли решение о выплате дивидендов.
Как сообщили ЯСИА в республиканском Министерстве имущественных и земельных отношений, в государственный бюджет ожидается поступление дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности обществ за 2013 год в размере свыше 3 млрд рублей.
Остальные общества приняли решения о направлении прибыли на покрытие убытков прошлых лет, на развитие производства.
Так же сообщается, что ОАО «Селигдар» направит 337,5 млн рублей на выплату дивидендов за 2013 год по привилегированным акциям из расчета 2,25 рубля на акцию, такое решение принято на годовом общем собрании акционеров компании. «Дивиденды получат только держатели привилегированных акций, по обыкновенным именным акциям дивиденды решено не выплачивать», - сообщили в обществе.
На годовом собрании утверждены бухгалтерская отчетность и годовой отчет общества за 2013 год. Напомним, по итогам 2013 года ОАО «Селигдар» и его дочерние компании произвели 3 711 килограммов золота и серебра в золотом эквиваленте. Согласно консолидированной отчетности за 2013 год, холдинг имеет положительную динамику развития. Так, за год выручка увеличилась на 12% - до 164 млн долларов, финансовый долг уменьшился на 8% - до 176 млн долларов, показатель EBITDA увеличился на 19% - до 67 млн долларов. Кроме того, годовым общим собранием акционеров был избран новый состав совета директоров.
ZRPRESS.RU, Владивосток