До сентября Владивосток будет скован автомобильными пробками

С 10 июля начнутся ремонтные работы по улице Гоголя - от ВГУЭС до въезда в тоннель. Как сообщил директор МУПВ «ВПЭС» Владимир Латышев, завершатся они к 1 сентября. В связи с производством работ движение автомобилей на этом участке будет ограничено.