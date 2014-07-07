Молодежь Приморья стала лауреатом международного конкурса

Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края, Молодежное правительство Приморского края признано одним из самых успешных реализованных проектов стран ШОС. Эксперты делового форума вручили победителям сертификат, который дает возможность принять участие в Международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» с 14 по 16 октября в городе Москве.