Пропавшая в лесу на Сахалине девушка нашла дорогу домой через месяц

Напомним, 12 июня двое мужчин 45 и 72 лет и 28-летняя девушка отправились на автомобиле УАЗ в лес за ягодами. 13 июня их родственники заявили об исчезновении. Благодаря начавшимся поискам 45-летнего мужчину нашли 15 июня - его увидели сотрудники авиаохраны во время патрулирования лесов на вертолете. По словам спасенного, когда друзья заблудились, то разошлись во мнении, куда стоит идти. Тогда он пошел в одну сторону, а 72-летний пожилой мужчина и девушка - в другую.